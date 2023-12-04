Üye Girişi
Haberler

Fatih'te nesli tükenme tehlikesi altındaki kuşların ticaretini yapan 24 şüpheli gözaltına alındı

Son Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te canlı hayvan ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, nesli tehlike altındaki kuş türlerinin ticaretini yaptığı belirlenen 24 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda kanatlı hayvan ele geçirildi.

Fatih'te nesli tükenme tehlikesi altındaki kuşların ticaretini yaptığı belirlenen 24 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ayvansaray Mahallesi'nde canlı hayvan ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, canlı hayvan ticareti yaptığı tespit edilen 24 şüpheliyi yakaladı.

Aramalarda, Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında olduğu belirlenen 224 iskete, 568 saka, 24 Florya, 19 bıldırcın, 2 forpus cinsi papağan ile 2 beç olmak üzere 839 kanatlı hayvan ele geçirildi.

Ekiplerce muhafaza altına alınan hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildikten sonra doğal yaşam alanına salındı.

Toplam 2 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Göçmen Kaçakçılığı Hayvan Hakları Çevre Suç Kaçakçılık Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Aralık Konya su kesintisi listesi! İSKİ Esenler su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 4 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Kurtlar evcilleşir mi? Kurtlar kaç yıl yaşar? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Aralık Bursa su kesintisi listesi! 4 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 4-5 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Akaryakıta indirim gelecek mi? Bu gece akaryakıta indirim var mı, ne zaman gelir? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 5 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 5 Aralık Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Esra Erol Altın Kelebek ödülü aldı mı? Esra Erol ne ödülü aldı? Nuri Köşkdere kimdir, nereli? AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere neden istifa etti? Bugün maç var mı? 4 Aralık hangi maçlar var, saat kaçta?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title