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Fatih'te nesli tükenme tehlikesi altındaki kuşların ticaretini yapan 24 şüpheli gözaltına alındı

4 Aralık 2023 17:39 Son Güncelleme: 17:40 Abone Ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te canlı hayvan ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, nesli tehlike altındaki kuş türlerinin ticaretini yaptığı belirlenen 24 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda kanatlı hayvan ele geçirildi.