Fatih'te Müzik Öğretmeni Cinayeti Davasında Savcıdan Talep

-FATİH'te müzik öğretmeni iki çocuk annesi Arzu Nihan Çelik'i 5 Mayıs 2004'te kocasının azmettirmesi sonucu öldürdüğünü geçen sene itiraf eden Erkan Can ve olayda aracılık eden Ceyhan Özmaden'in yargılandıkları davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, iki sanık hakkında "Tasarlayarak birlikte kasten öldürme" suçundan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalarını talep etti. <19 yıl önce tabancayla vurularak öldürülen Arzu Nihal Çelik cinayeti, olayda tetiği kullanan Erkan Can'ın 26 Eylül 2022 tarihinde polise giderek suçunu itiraf etmesiyle aydınlanmıştı. Erkan Can ifadesinde, arkadaşı Ceyhan Özmaden ile birlikte olayı öldürülen kadının kocasının azmettirmesiyle işlediklerini söylemişti. Cinayeti azmettiren koca Şerafettin Çelik'in ise 2019 yılında öldüğü tespit edilmişti. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü duruşmaya, tutuklu sanıklar Erkan Can ve Ceyhan Özmaden getirildiler. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Erkan Can Ceyhan Fatih Güncel Haberler