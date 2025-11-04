Haberler

Fatih'te Motosikletlilerin Yağlı Yolda Kayması Tehlike Yarattı

Güncelleme:
Fatih'te yol üzerindeki yağ nedeniyle kayganlaşan zeminde motosikletliler peş peşe düştü. Düşen sürücüler, diğer motosikletlilere uyarı yaparak daha büyük kazaların önüne geçti. Olay yerine gelen polis ve belediye ekipleri önlem aldı.

Fatih'te, yola dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan zeminde ilerleyen motosikletliler peş peşe kayarak düştü. Bazı sürücüler ise düşen motosikletlilerin uyarıları sayesinde son anda kazadan kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı'nın Aksaray istikametinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle bulvarın sağ şeridine dökülen yağ, sürücüler için tehlike oluşturdu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden bazı motosikletliler peş peşe kayarak yere düştü. Kazayı fark eden diğer sürücüler, düşen motosikletlilerin uyarısıyla son anda olası kazalardan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, durumu belediye ekiplerine bildirdi. Ekipler, yolu temizleyip kum dökerek kaygan zeminde önlem aldı. Yaşanan kazalar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
