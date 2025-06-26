Fatih'te Motosikletli Şüpheliler İki Evi ve Dört İş Yerini Kurşunladı

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Fatih'te motosikletli iki şüpheli, Seyyid Ömer Mahallesi'nde dört iş yeri ve bir evi kurşunladı. Olay sonrası polis ekipleri, şüphelilerin daha önce tehditte bulunduklarını belirledi. Saldırının küçük bir tartışmadan kaynaklandığı ifade edildi ve şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Fatih'te 2 ev ve 4 iş yerine ateş açan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Seyyid Ömer Mahallesi'nde motosikletli 2 şüpheli, 4 iş yerini ve 1 evi kurşunladı.

Şüpheliler, daha sonra Mevlanakapı Mahallesi'ne giderek 1 eve daha ateş açtı.

İhbar üzerine çalışma başlatan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 iş yerinde 12 kurşun, evlerde ise 7 kurşun izi tespit etti.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin, müştekileri daha önce mesaj yoluyla tehdit ettiğini belirledi.

Çeşitli suçlardan kayıtları bulunan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kurşunlanan ev sahibinin ağabeyi, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın küçük bir tartışmadan kaynaklandığını, saldırı sırasında evde insanların bulunduğunu belirterek, şüphelilerin yakalanmasını istediğini söyledi.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
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