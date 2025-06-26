Fatih'te Motosikletli Saldırganlardan Silahlı Saldırı

Fatih'te Motosikletli Saldırganlardan Silahlı Saldırı
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Fatih'te motosikletli iki saldırgan, husumetlisi oldukları kişilere ait 2 ev ve 4 iş yerine ateş açtı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

FATİH'te motosikletli iki saldırgan, mesaj atarak tehdit ettikleri kişilere ait 2 ev ve 4 iş yerine ateş açtı. Polis, ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Seyyid Ömer ve Mevlanakapı Mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; motosikletli 2 saldırgan, husumetlileri olduğu iddia edilen kişilere ait 2 ev ve 4 iş yerini silahlı saldırı düzenledi. Şüpheliler olay yerinden kaçarken silah seslerini duyanlar, polis ekiplerine haber verdi. Saldırıların gerçekleştirildiği adreslerde inceleme yapan polis, 34 adet 9 milimetre çapında boş kovan buldu. Şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürerken saldırganların husumetli olduğu kişilerin cep telefonlarına mesaj atarak tehdit ettiği ve ardından saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Öte yandan kurşunların hedefi olan evlerden birinin bodrum katında saldırganın akrabalarının bulunduğu, koltukta oturan aile üyelerinin kurşunlardan şans eseri yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

'BİR AN ÖNCE YAKALANMALARINI İSTİYORUM'

Saldırıya uğrayan M.G.'nin abisi, "Saldırı anında kardeşim ve yeğenlerim evdeydi. Olayı sonradan öğrendim. Bunu yapanların bir an önce yakalanmasını istiyorum. Böyle kişilerin dışarıda elini kolunu sallayarak dolaşmasını istemiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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