Haberler

Fatih'te Motosikletli Darbeyle Gaspa Saldırı

Fatih'te Motosikletli Darbeyle Gaspa Saldırı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te motosikletini park eden Yunus B., 6 motosikletli tarafından darbedilip cüzdanı ve telefonu gasbedildi. Olay sonrası şüpheliler güvenlik kameralarıyla tespit edilerek gözaltına alındı.

FATİH'te, otoparktan çıktığı sırada önü kesilerek darbedilen ve telefon ile cüzdanı gasbedilen Yunus B.'nin şikayeti üzerine polis ekipleri motosikletli 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin otoparka gelişi ve Yunus B.'yi darp ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 21 Eylül'de saat 23.30 sıralarında Kocamustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İşten çıktıktan sonra motosikletiyle evine gitmek isteyen Yunus B., yolda bir kişiyle tartıştı. Kısa süren tartışmanın ardından yoluna devam eden Yunus B., evinin yakınındaki otoparka geldi. Motosikletini park edip otoparktan çıktığı sırada önü motosikletli 6 kişi tarafından kesildi. Şüpheliler, Yunus B.'yi yumruklarla darbedip telefon ve cüzdanını gasbetti. Olayın ardından sokaktan ayrılan şüphelilerin saldırısı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Hastaneye giderek darp raporu alan Yunus B., daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mahkeme 'durulsun' dedi, CHP İstanbul Kongresi başladı

CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala mahkemeden yeni hamle
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da yanına alan Trump, seçtiği tarafı masada gösterdi

Son bir ayda 2 farklı kare
14 ülkeye ihracat yapan Türk gıda devi iflasın eşiğinde

14 ülkeye ihracat yapan Türk gıda devi iflasın eşiğinde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özlem Yıldız bıçak altına yattı! Hastane odasından ilk mesaj geldi

Ünlü sunucu bıçak altına yattı! Hastane odasından ilk kare geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.