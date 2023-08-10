Fatih'te motosikletin elektrikli skutere çarpması sonucu 2 kişinin yaralanması güvenlik kamerasına yansıdı

Derviş Ali Mahallesi Fethiye Caddesi'nde seyir halindeki sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen motosiklet, ara sokaktan caddeye çıkan ve üzerinde 2 kız çocuğunun bulunduğu elektrikli skutere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan 2 kız çocuğu, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kazanın ardından kaçtığı belirtilen motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. Kaza anı güvenlik kamerasında. Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde skuterdeki yaşı küçük iki kız çocuğunun çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşmesi görülüyor. Savrulan motosiklet sürücüsünün çevredeki vatandaşlarla yere düşen kızların yardımına gitmesi ve ardından motosikletle olay yerinden uzaklaşması da kameraya yansıyor.