Fatih'te Motosiklet ve Taksi Çarpıştı: Bir Yaralı

Fatih'te trafik ışıklarında taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Oğuzhan Caddesi'ndeki trafik ışıklarından geçmeye çalışan M.K'nin kullandığı 34 MR 8962 plakalı motosiklet ile Adnan Menderes Bulvarı'nda giden İ.Y. yönetimindeki taksi çarpıştı.

Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı, iki araçta da hasar oluştu.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı M.K. hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, hangi sürücünün geçiş ihlali yaptığını belirlemek için kaza yerinde çalışma gerçekleştirdi.