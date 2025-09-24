Fatih'te Motosiklet Sürücüsüne Darbe: 5 Şüpheli Gözaltında

Fatih'te tartıştıkları motosiklet sürücüsünü darbettiği iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kocamustafapaşa Mahallesi'nde 21 Eylül'de evinin otoparkında motosiklet sürücüsü Yunus Baran'ın (21) henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı kişiler tarafından darbedilmesine ilişkin Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği çalışma başlattı.

Ekipler, Baran'ı darbettiği iddia edilen 5 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, motosiklet sürücüsünün darbedilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.