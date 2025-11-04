Fatih'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Fatih'te bir otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası itfaiye ekipleri tarafından motosikletten kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Fatih'te otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.
Vatan Caddesi Aksaray istikametinde seyir halindeyken 34 HVZ 368 plakalı motosiklete, 34 JV 5699 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosikletin sürücüsünün bacağı gidona sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, gidon demirini kesip motosiklet sürücüsünü sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, otomobilin çarptığı motosikletin sürüklendiği anlar yer alıyor.
???????
Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel