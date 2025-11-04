Haberler

Fatih'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Fatih'te gidon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, otomobile çarparak yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye gönderildi.

FATİH'te sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, aynı istikamette ilerleyen otomobile çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 15.40 sıralarında Molla Gürani Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde ilerleyen 34 HVZ 368 plakalı motosiklet, sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen 34 JV 5699 plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, kazada motosiklet sürücüsünün bacağına saplanan koruma demirini kesti. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bulvar üzerinde kısa süre trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

