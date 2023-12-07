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Fatih'te motokurye ölümüne yol açan sürücüye yurt dışı yasağı

7 Aralık 2023 15:18 Son Güncelleme: 15:20 Abone Ol

Fatih'te meydana gelen kazada motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali uyruklu otomobil sürücüsü hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Soruşturma devam ediyor.