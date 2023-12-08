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Fatih'te motokurye ölümüne neden olan otomobil sürücüsü hakkında yakalama kararı çıkarıldı

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Fatih'te meydana gelen kazada motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olduğu iddia edilen Somali uyruklu otomobil sürücüsü hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma devam ediyor.

Fatih'te, motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne yol açtığı öne sürülen Somali uyruklu otomobil sürücüsü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Avrasya Tüneli'nin Aksaray çıkışında 30 Kasım'da meydana gelen ve motokurye Yunus Emre Göçer'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, araç sürücüsü M.H.Ş.M hakkında, yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

"Asli kusurlu" bulunduğu tespitine yer verilmişti

Avrasya Tüneli'nin Aksaray çıkışında 30 Kasım'da meydana gelen kazada ağır yaralanan motokurye Yunus Emre Göçer, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu olduğu öğrenilen sürücü M.H.Ş.M. hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Zanlının kusur durumunun tespiti için savcılıkça istenen bilirkişi raporunda, araç sürücüsünün "asli kusurlu" bulunduğu tespitine yer verilmişti.

Raporda ifadesine yer verilen şüpheli M.H.Ş.M ise motokurye Göçer'in kullandığı motosikletle bir anda sinyal vermeden frene basıp sağa dönüş yaptığını, kendisinin de frene bastığını ancak duramadığını, motosiklete çarptığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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