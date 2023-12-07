Fatih'te motokurye ölümüne neden olan otomobil sürücüsü 'asli kusurlu' bulundu

Fatih'te, motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne yol açtığı öne sürülen Somali uyruklu otomobil sürücüsü, bilirkişi raporunda "asli kusurlu" bulundu.

Avrasya Tüneli'nin Aksaray çıkışında 30 Kasım'da meydana gelen ve motokurye Yunus Emre Göçer'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu olduğu öğrenilen sürücü M.H.Ş.M. hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Savcılık zanlının kusur durumunun tespiti için bilirkişiden rapor istedi. Bilirkişi raporunda, araç sürücüsü zanlının "asli kusurlu" bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Şüpheli M.H.Ş.M'nin ifadesine de yer verilen raporda, şüphelinin, olay günü motokurye Göçer'in kullandığı motosikletle bir anda sinyal vermeden frene basıp sağa dönüş yaptığını ve yanında kaskının bulunmadığını söylediği kaydedildi.

M.H.Ş.M'nin, Göçer'in durması ve yolun kenarında kaldırıma doğru dönüş yaptığı esnada kendisinin frene bastığını ancak duramadığını ve istemeden motosiklete çarpmak durumunda kaldığını ifade ettiği belirtilen bilirkişi raporunda, olayın devamında Göçer'in savrulduğunu ve düştüğünü, bu esnada aracının hızının 50-55 km/h civarında olduğunu, kendisinin de yolun kenarında durarak Göçer'in yanına gittiğini anlattığı aktarıldı.

Ne olmuştu?

Avrasya Tüneli'nin Aksaray çıkışında 30 Kasım'da meydana gelen kazada ağır yaralanan motokurye Yunus Emre Göçer, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde toplanan bir grup motokurye, basın açıklaması yaparak otomobil sürücüsünün serbest bırakılmasına tepki göstermişti.