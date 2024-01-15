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FATİH'te Metruk Binada Yangın Çıktı

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FATİH'te bulunan tek katlı ahşap metruk binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, binada hasar meydana geldi.

FATİH'te tek katlı ahşap binada yangın çıktı. Metruk olduğu belirtilen binadaki alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Dervişali Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Astarcı Sokak'ta bulunan tek katlı ahşap metruk binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada polis ekipleri de olay yerinde önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanamazken metruk binada hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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