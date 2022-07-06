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Fatih'te metruk binada yangın çıktı

AA - İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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Fatih'te metruk binada yangın çıktı

İstanbul Fatih'te, metruk binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul Fatih'te, metruk binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre Haseki Sultan Mahallesi Haseki Caddesi'ndeki 3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevlerin binayı sardığı görüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Ekipler, yangının yan binaya sirayet etmesini engelledi.

AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

İstanbul İtfaiye Fatih Güncel Haberler

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