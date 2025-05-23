Fatih'te Metruk Binada Kısmi Çökmeye Sebep Olan Olay

Fatih'te Metruk Binada Kısmi Çökmeye Sebep Olan Olay
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Fatih'te bir metruk binada meydana gelen kısmi çökme sonrası arama kurtarma ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor. Depremden etkilenen bina, çevredekilerin ihbarıyla gündeme geldi.

FATİH'te, 2 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi. Ekipler, enkaz altında kalan kişilerin olma ihtimaline karşın arama yaptı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Yatağan Hamamı Sokak'ta meydana geldi. İki katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle kısmi çökme meydana geldi. Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, enkaz altında kalan kişiler olma ihtimaline karşın özel eğitimli köpekler ile beraber yıkıntılar arasında bir süre arama yaptı. Metruk binanın, 23 Nisan'da Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde sağa doğru devrildiği öğrenildi. Fatih Belediyesi zabıta ekipleri, yapılacak incelemenin ardından binanın yıkılacağını belirtti.

'EVDE OTURURKEN BİR SES GELDİ'

Mahalle sakini Samet Polat, "Normalde binamız metruk bina olduğu için zabıtamız önlemini almıştı. Geçen depremde sağa doğru devrildi. Bugün de ben evde otururken bir ses geldi. Koşarak gelip bakınca bina sağa doğru devrik olduğu için yıkılmış. Buradakiler, 'abi bina yıkılmadan bir iki kişi içeri girdi ama çıktı mı çıkmadı mı bilmiyoruz' dedi. Ben de o zaman 112 acil ihbar hattını arayarak tüm yetkililere haber verdim. İçeride şu anda arama yapılıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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