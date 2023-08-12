Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Mevlanakapı Mahallesi Güherciler Sokak'taki iki katlı metruk ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, yangını kontrol altına alarak büyük çapta hasarın önüne geçti.