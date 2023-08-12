Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Güncel Haberler
Mevlanakapı Mahallesi Güherciler Sokak'taki iki katlı metruk ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, yangını kontrol altına alarak büyük çapta hasarın önüne geçti.
Fatih'te metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mevlanakapı Mahallesi Güherciler Sokak'taki iki katlı metruk ahşap binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında ahşap bina büyük çapta hasar gördü.
Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel