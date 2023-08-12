Fatih'te 2 katlı metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlere teslim olan ahşap yapının büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

Fatih'te metruk bina alevlere teslim oldu

- Fatih'te metruk binadaki yangın paniğe neden oldu

İSTANBUL - Fatih'te 2 katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlere teslim olan ahşap yapının büyük bölümü kullanılamaz hale gelirken yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Fatih'te Mevlanakapı Mahallesi Güherciler Sokak üstünde bulunan 2 katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede alev alev yanan ahşap binayı gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında binada kimsenin olmadığı öğrenildi. Bölgede paniğe neden olan, vatandaşların da alevlere rağmen merakla izlediği yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Büyük bölümü kullanılamaz hale gelen binada soğutma çalışmaları yapılırken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.