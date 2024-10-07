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Fatih'te Market Hırsızlığı: Eşli Planla Tüp Çalındı

Fatih'te Market Hırsızlığı: Eşli Planla Tüp Çalındı
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Fatih'te bir markete gelen bir karı koca, kadının market çalışanının dikkatini dağıtmasıyla eşinin dışarıda bulunan tüplerden birini çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

FATİH'te bir markete gelen karı koca alışveriş yapmaya başladı. İddiaya göre, eşi dışarı çıkan kadın market çalışanının dikkatini dağıtırken, eşi de market önünde bulunan tüplerden birini çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saat 00.10 sıralarında Mevlanakapı Mahallesi Dutlu Bakkal Sokak'ta meydana geldi.İddiaya göre markete gelen karı koca alışveriş yapmaya başladı. Eşi marketten çıkan kadın içerideki çalışanı oyalamaya başladı. Bu sırada marketin önüne çıkan adam ise, dışarıda bulunan tüplerden birini alarak olay yerinden uzaklaştı. Şüphelilerin daha önce de aynı marketten tüp çaldığı öğrenildi. Hırsızlık anları çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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