Fatih'te Makas Atan Sürücüye 11 Bin 253 Lira Ceza

Fatih'te Makas Atan Sürücüye 11 Bin 253 Lira Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü O.H.'ye, sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası 11 bin 253 lira ceza kesildi. Ayrıca adli işlem başlatıldı.

Fatih'te aracıyla makas atarak, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 11 bin 253 lira ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Temmuz'da bir sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ayvansaray Caddesi'nde aracıyla makas attığı belirlenen sürücü O.H. (27) yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "araçları yakın takip etmek" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 11 bin 253 lira idari para cezası uygulandı.

O.H. hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
Restoran devi konkordato ilan etti! Çalışanlar işsiz kaldı

Dev restoran zinciri konkordato ilan etti! Çalışanları işsiz kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekrem İmamoğlu hastaneye götürüldü

İmamoğlu hastaneye götürüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.