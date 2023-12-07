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FATİH'te Mağazada Başlayan Tartışma Kavgaya Dönüştü

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FATİH'te iki grup arasında mağazada başlayan tartışma kavgaya dönüştü. 6-7 kişilik grup tartıştıkları 2 kişiye sopalarla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

FATİH'te iki grup arasında mağazada başlayan tartışma kavgaya dönüştü. 6-7 kişilik grup tartıştıkları 2 kişiye sopalarla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hobyar Mahallesi, Hüdavendigar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir mağazada iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sokakta kavgaya dönüşen olayda 6-7 kişilik bir grup 2 kişiye saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kalabalık grubun 2 kişiye sopalarla saldırdığı ve yere düşen bir kişinin kafasına tekme ve sopalarla vurulduğu görülüyor. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili de tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Şiddet 3. Sayfa Güncel Haberler

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