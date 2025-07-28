Fatih'te Kuyumcuyu Dolandıran 3 Şüpheli Yakalandı

Fatih'te Kuyumcuyu Dolandıran 3 Şüpheli Yakalandı
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Fatih'te bir kuyumcunun 700 gram sahte altınla dolandırıldığı olay sonrası, polisin çalışmalarıyla 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde sahte ziynet eşyaları bulundu.

Fatih'te bir kuyumcuyu giden 3 şüpheli toplam ağırlıkları bin 704 gram olan ziynet eşyasını vererek, karşılığında külçe altın aldı. Şüpheliler gittikten bir süre sonra kuyumcu altınları incelerken, altınların 700 gramının sahte olduğunu farketti. Polisin çalışmasıyla 3 şüpheli de yakalandı.

Olay, 22 Temmuz'da Fatih'te bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcuya giden B.A. (39), O.K. (50), İ.Ş. (30) ellerindeki bin 700 gram ziynet eşyasını vererek, karşılığında külçe altın aldı. Şüpheliler iş yerinden ayrıldıktan bir süre sonra, kuyumcu altınları incelemeye başladı. Ziynet eşyalarından 700 gramının sahte olduğunu farkeden kuyumcu polise haber verdi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kimlik bilgileri belirlenen şüpheliler Fatih'te yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, çok sayıda sahte olduğu değerlendirilen ziynet eşyası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin daha öncede çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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