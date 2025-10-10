Haberler

Fatih'te Kurşunlama Olayında 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Fatih'te bir iş yerinin kurşunlanması ile ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla bağlantılı olarak B.D., Y.E.S. (17) ve A.T. (21) saklandıkları yerden yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Katip Kasım Mahallesi Langa Hisarı Caddesi'nde bir iş yerinin 28 Eylül'de kurşunlanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, motosikletle geldikleri iş yerine ateş eden şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Şüpheli B.D. ile olayda ona yardım ettiği belirlenen Y.E.S. (17) ve A.T. (21) saklandıkları eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanıp, serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
