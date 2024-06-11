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Fatih'te Kurban Bayramı öncesi alışveriş hareketliliği başladı

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Fatih'te, tarihi ve turistik değerleriyle öne çıkan Eminönü ile Mahmutpaşa bölgesinde Kurban Bayramı öncesi alışveriş hareketliliği başladı. Mısır Çarşısı'nın bulunduğu Eminönü ve Mahmutpaşa, bayram alışverişi için tercih edilen mekanlar arasında yer aldı. Bayramlık şeker, lokum, çikolata, kahvaltılık ürün, kuruyemiş ve kahve gibi ürünlerin satıldığı iş yerlerinde yoğunluk yaşandı. Alışveriş yapanlar, bayramda kullanmak üzere ihtiyaçlarını karşılamak için Eminönü'ne geldiklerini belirtti.

Fatih'te, tarihi ve turistik değerleriyle öne çıkan Eminönü ile Mahmutpaşa bölgesinde Kurban Bayramı öncesi alışveriş hareketliliği başladı.

Kurban Bayramı dolayısıyla alışverişlerini yapmak isteyenler, kentin geleneksel mekanları arasında yer alan Mısır Çarşısı'nın bulunduğu Eminönü ve Mahmutpaşa'yı tercih etti.

Kurulan tezgahlarda bayramlık şeker, lokum ve çikolatalar müşterilerin beğenisine sunulurken kahvaltılık ürün, kuruyemiş ve kahve satılan iş yerleri önünde de yoğunluk oluştu.

Mahmutpaşa ile çevresinde de bayramlık kıyafet ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya gelenler nedeniyle hareketliliğin yaşandığı görüldü.

Alışveriş yapan Mustafa Şahin, bayramda Ordu'ya gideceklerini belirterek öncesinde alışveriş için Eminönü'ne geldiklerini söyledi.

Yaylaya çıkacaklarını ve 4 ay İstanbul'a gelmeyeceklerini anlatan Şahin, memlekette tüketecekleri çerezleri fiyatı uygun olması nedeniyle Eminönü'nden almayı tercih ettiklerini dile getirdi.

Esnaf Emre Türkoğlu da işlerinde bir haftadır durgunluk yaşandığını ifade ederek, "Yalnız bunun nedeni kurban alımları mı yoksa sınav haftası mı bilemiyorum." dedi.

Türkoğlu, bayram alışverişine çıkanların daha çok lokum ve çerez aldıklarını kaydetti.

Eminönü'ndeki bir kahvecinin önündeki kuyrukta bekleyen Hayrettin Topal, bayramda gelecek misafirleri için kahve aldığını söyledi. Aynı kuyrukta bekleyen Hasan Teke de her yıl bayram alışverişinde buraya gelip kahve ve şeker aldığını anlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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