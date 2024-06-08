Fatih'te kullanılmayan iki katlı binanın duvarları kısmen çöktü
Derviş Mahallesi Söğütlü Bakkal Sokak'taki belediye ekiplerinin daha önce boşalttığı belirtilen binanın dış duvarları kısmen çöktü, bazı parçalar yola döküldü. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi, binanın bulunduğu sokakta güvenlik tedbirleri alındı.
Fatih'te kullanılmayan iki katlı binanın duvarları kısmen çöktü.
Derviş Mahallesi Söğütlü Bakkal Sokak'taki belediye ekiplerinin daha önce boşalttığı belirtilen binanın dış duvarları kısmen çöktü, bazı parçalar yola döküldü.
İhbar üzerine olay yerine emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi, binanın bulunduğu sokakta güvenlik tedbirleri alındı.