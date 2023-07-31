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Fatih'te kullanılmayan 2 katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Mehmetpaşa Yokuşu'ndaki 2 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bitişikte bulunan otelde kalanlar tedbir amacıyla bir süre dışarıya çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Boş olduğu öğrenilen binada hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Fatih'te kullanılmayan 2 katlı ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mehmetpaşa Yokuşu'ndaki 2 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bitişikte bulunan otelde kalanlar tedbir amacıyla bir süre dışarıya çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Boş olduğu öğrenilen binada hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel

İtfaiye Fatih Güncel Haberler

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