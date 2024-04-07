Fatih'te Korsan Otoparkçılık Yapan Şüpheli Serbest Bırakıldı

Fatih'te, korsan otoparkçılık yaparak aracını park etmek isteyen sürücüyle tartıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Zeyrek Mahallesi'nde otomobilini park eden sürücü ile kendisinden para isteyen A.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmayı cep telefonuyla kayda alan sürücünün bu görüntüyü sosyal medyada paylaşması üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu gözaltına alınan A.A. hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.