Fatih'te köprü altında sıkışan kamyon için çalışma başlatıldı
Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nden Aksaray istikametine giden kamyon, köprünün altından geçerken sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edilirken, kamyonu sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlatıldı. Kamyonun köprü altında sıkışması caddede trafik yoğunluğuna neden oldu.
Fatih'te köprü altında sıkışan kamyon için çalışma başlatıldı.
Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nden Aksaray istikametine giden 31 SS 835 plakalı kamyon, köprünün altından geçerken sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edilirken, kamyonu sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlatıldı.
Kamyonun köprü altında sıkışması caddede trafik yoğunluğuna neden oldu.