FATİH'te Konuşma Sırasında Silahlı Saldırı

Olay, pazartesi günü öğle saatlerinde İskenderpaşa Mahallesi, Hissedar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokağa gelen bir kişi husumetlisini konuşmak üzere yanına çağırdı. İkili bir süre konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı. Üzerinde bulunan silahı çıkaran şüpheli husumetlisini yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken saldırgan olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlatırken olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir süre konuşan iki kişinin boğuşmaya başladığı, bir vatandaşın ikiliyi ayırmaya çalıştığı anlar görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel