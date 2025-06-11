Fatih'te Kısmen Çöken Bina Mühürlendi

Fatih'te Kısmen Çöken Bina Mühürlendi
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Fatih'te, üç katlı bir binanın arka kısmında meydana gelen kısmi çökme sonrası çevre güvenlik şeridi ile kapatıldı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı, bina mühürlendi.

FATİH'te kısmen çöken 3 katlı bina ve çevresi ekipler tarafından güvenlik şeridi ile kapatıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken kısmen çöken bina mühürlendi.

Olay, Koca Mustafa Paşa Mahallesi Bestekar Hakkı Sokak'ta bulunan 3 katlı binada öğlen saatlerinde meydana geldi. Binanın arka kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle kısmen çökme meydana geldi. Daha önceden boşaltıldığı öğrenilen binanın bitişiğinde bulunan bina sakinleri itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri bitişikte bulunan bina sakinlerini tahliye etti. İtfaiye ekipleri de sokağı güvenlik şeridi ile kapatırken çökme olan bina ve çevresinde incelemelerde bulundu. Fatih belediyesi ekipleri de olay yerine gelerek kısmen çöken binada ve diğer binalarda incelemeler bulunduktan sonra çökme yaşanan binayı mühürledi.

'BİNA ÇOK ESKİ, ARKA TARAFA İNŞAAT YAPMAYA ÇALIŞTILAR'

Daha önce kısmen çökme yaşanan binada oturan Aslı Hazar, "Bu bina çok eski, arka tarafa inşaat yapmaya çalıştılar. Haliyle ev 2'nci derece tarihi eser olduğu için 500 metre civarına bir çivi bile çakılamaz. Vinç geldi, 'çalışmayı durdurun. Ev 9 şiddetinde sallanıyor' dedim. Bizimle ilgilenmediler. Arkasından da deprem derken. Biz birkaç hafta önce annemi buradan çıkarttık ne olur ne olmaz diye. Biz tedbir amaçlı evi bırakmıştık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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