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Fatih'te kırılan ağaç dalının altında kalan kadın yaralandı

Fatih'te kırılan ağaç dalının altında kalan kadın yaralandı

Güncel Haberler

Fatih'te rüzgar nedeniyle kırılan ağaç dalının altında kalan kadın yaralandı. Beyazıt Meydanı'nda bulunan bir ağacın dalı, rüzgarın etkisiyle kırıldı. Turist rehberi olduğu öğrenilen bir kadın, kırılan dalın altında kaldı. Olay sırasında, İsrail'in, ambargo altındaki Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının 13. yılı dolayısıyla düzenlenen programa katılanların bulunduğu meydandakiler, kadını kurtarmak için harekete geçti. Polis ekipleri ve etkinliğe katılanların çabasıyla ağaç dalının altından çıkarılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fatih'te rüzgar nedeniyle kırılan ağaç dalının altında kalan kadın yaralandı.

Beyazıt Meydanı'nda bulunan bir ağacın dalı, rüzgarın etkisiyle kırıldı. Turist rehberi olduğu öğrenilen bir kadın, kırılan dalın altında kaldı.

Olay sırasında, İsrail'in, ambargo altındaki Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının 13. yılı dolayısıyla düzenlenen programa katılanların bulunduğu meydandakiler, kadını kurtarmak için harekete geçti.

Polis ekipleri ve etkinliğe katılanların çabasıyla ağaç dalının altından çıkarılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel

Beyazıt Meydanı İsrail turist Fatih Güncel Haberler

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