Fatih'te kentsel dönüşüm kapsamında Atılgan Sitesi yıkıldı

FATİH'te 1992 yılında inşa edilen ve yaklaşık bin kişinin yaşadığı Atılgan Sitesi'nde kentsel dönüşüm süreci başladı. Yedikule Hacı Evhaddin Mahallesi'nde bulunan 11 blok ve 176 bağımsız bölümden oluşan sitede 'yerinde dönüşüm' kapsamında ilk kepçe vuruldu. Törende konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Fatih'te bu 176 konutun yıkılıp yeniden yapılması gerçekten tarihi bir andır. Bundan sonra göreceksiniz ki Fatih'in yenilenmesinin önündeki birçok engel bu projeyle birlikte aşılmış olacak. Atılgan Sitesi'nin bir diğer önemi ise buradaki komşulukları hiç bozmadan 176 vatandaşımızın aynı oturdukları dairelere benzer daireleri ve aynı konumlardaki daireleri alacak olmalarıdır" dedi.

Fatih Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde yürütülen Atılgan Sitesi'nde kentsel dönüşüm süreci başladı. Proje kapsamında düzenlenen törene Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Marmara Kentsel Dönüşüm Başkan Yardımcısı Hicran Çakmak, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Sezai Köse, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve site sakinleri katıldı.

TURAN: ARAZİNİN ALTINDA DA SIĞINAK OLARAK KULLANILACAK ALANLAR BULUNACAK

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Fatih'te şu anda tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Kentsel dönüşüm İstanbul'un birçok ilçesinde devam ediyor, ancak Fatih için bu an çok daha özel ve tarihi bir anlam taşıyor çünkü Fatih, tamamı sit alanı olan bir bölge. Yıllardır Fatih'in dönüşümünün önünde farklı engeller bulunuyordu. Bu site 90'lı yılların başında yapılmış bir siteydi. Yıkım sırasında beton kalitesinin ne kadar düşük olduğunu hep birlikte gördük. Burada 176 daire vardı. Başlangıçta yüzde 85 oranında anlaşmayla yola çıkıldı, ancak şu anda 176 vatandaşımızın tamamının mutabakatıyla yıkımı gerçekleştiriyoruz. Hiçbir imar eklemesi ya da ek imar hakkı vermeden, yani 176 dairenin karşılığında yine 176 daire yaparak bu süreci yürütüyoruz. Fatih'te ilave bir nüfus hareketi oluşturmadan, kentin gelecek kuşaklara aktarılacak bir yapılanmasını ortaya koymuş oluyoruz. Buradaki site, şu anda otoparkı olmayan bir siteydi. Fatih'te otopark çok büyük bir sorun. Bu dönüşümle birlikte, yeni yapılacak sitede modern otoparklar da yer alacak. Şimdi artık sığınaklar da çok önemli hale geldi. Bu arazinin altında da sığınak olarak kullanılacak alanlar bulunacak. Dolayısıyla bu proje çok şey anlatıyor" dedi.

'VATANDAŞLARIMIZ MODERN, OTOPARKLI BİNALARDA YAŞAMIŞ OLACAK'

Projenin gerçekleşmesi için imar planlamasından çeşitli süreçlere kadar birçok aşamadan geçildiğini belirten Turan, şunları söyledi:

"Biz bu nedenle çok mutluyuz ve çok heyecanlıyız. Ben eski TOKİ Başkanıyım. On binlerce buna benzer konut inşasında görev aldım. Ancak Fatih'te bu 176 konutun yıkılıp yeniden yapılması gerçekten tarihi bir andır. Bundan sonra göreceksiniz ki Fatih'in yenilenmesinin önündeki birçok engel bu projeyle birlikte aşılmış olacak. Atılgan Sitesi'nin bir diğer önemi ise buradaki komşulukları hiç bozmadan 176 vatandaşımızın aynı oturdukları dairelere benzer daireleri ve aynı konumlardaki daireleri alacak olmalarıdır. Planlamamızda, yıkım sonrası ihaleler yaklaşık bir buçuk ila iki aylık süreçleri kapsıyor. Aynı zamanda Toplu Konut İdaremiz, bundan bir buçuk ay önce yapım ihalesi için tarihlerini almıştı. Yarın itibarıyla bu projenin ihalesi yapılacak ve firmalar tekliflerini verecek. Yıkım yaklaşık bir hafta - on gün sürecek. Yıkım biter bitmez müteahhit firma da sonuçlanmış olacak ve hızlı bir şekilde inşaat sürecine başlayacağız. En büyük mutluluğumuz, 176 dairenin yaklaşık bin kişiyi kapsaması. Yani bine yakın insanın yaşadığı bu yerde, bundan sonra kimse deprem endişesi taşımayacak. Vatandaşlarımız modern, otoparklı binalarda yaşamış olacak. Yıkımımız ve inşaatımız hayırlı olsun."

'ATILGAN SİTESİ'NDE YAPTIĞIMIZ GİBİ TOPLAMDA 427 PROJE ALANIMIZDA SÜRECİ HIZLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜYORUZ'

Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Sezai Köse ise "İstanbul'da dönüşüm faaliyetlerimizi, bakanlığımız, Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız ve belediyelerimiz eliyle, siz hak sahiplerimizle beraber el ele vererek hızlıca sonuçlandırmak ve neticelendirmek istiyoruz. Amacımız, sizleri güvenli konutlarınıza kavuşturarak can ve mal güvenliğinizi sağlamaktır. Bu noktada, İstanbul'da 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla beraber alan bazlı çalışıyoruz. Burada Atılgan Sitesi'nde yaptığımız gibi toplamda 427 proje alanımızda süreci hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Sürecin bu noktaya gelmesinde, belediyemizin, başkanımızın ve belediye ekiplerimizin bizlerle sağladığı koordinasyonun ve vatandaşlarımızın katkısının büyük rolü vardır. Hayırlısıyla bu yıkım töreninden sonra yarın yapım ihalesi gerçekleştirilecek. Sonucunda da en hızlı şekilde sizleri güvenli konutlarınıza kavuşturmuş olacağız. Bu vesileyle tekrardan hoş geldiniz. Törenimizin hayırlı olmasını diliyorum, Allah'a emanet ediyorum" ifadelerini kullandı.