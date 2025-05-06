Fatih'te Kaza: Sürekli Yatan Araçtan Sürücü Yarasız Kurtuldu
Fatih'te meydana gelen kazada, bir transit aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak boş bir araziye savruldu. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, sürücüyü araçtan çıkararak yara almadan kurtardılar.
Fatih'te yan yatan transit aracın sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Adnan Menderes Bulvarı Aksaray istikametinde seyreden 34 JDP 68 plakalı transit araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş araziye savruldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yan yatan araçtan çıkarılan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel