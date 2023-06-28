Fatih'te Kavga Sonucu Bıçaklama Olayı

Olay, sabah saatlerinde Fatih Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddialara göre, aralarında daha önceden husumet olan 2 kişi karşılaştı. İkili kavga etmeye başladı. Kavga esnasında taraflardan biri diğerini defalarca bıçakladı. Bıçak darbeleri aldıktan sonra yola düşen yaralının yanına giden saldırgan tekrar bıçaklamak isterken çevredekiler olayı engelledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerinden kaçmayan saldırganı gözaltına aldı. Yaralının hastanedeki tedavisi ise devam ediyor.

"DURUMU ÇOK AĞIRDI"

Yaralıya ilk müdahaleyi yapan Vahap Kaya, "Bir bağırma geldi. Hemen dışarı fırladık. Elinde bıçak vardı. Peş peşe defalarca sapladı. Genç arkadaş bunu yumruklamaya başladı. Sonra bıçaklanınca da yolun ortasına kaçıp düştü. Orada da bıçaklamaya çalıştı ama biz engel olduk. Biz tampon yaptık sonradan sağlıkçılar geldi. Vuran vatandaş kaçmadı. Biz de konuşmaya çalıştık ve polisi aradık. Durumu çok ağırdı. Çok yüksek sesle bağırıyordu" dedi.