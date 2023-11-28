Fatih'te Kavga Eden Şüphelilere Hapis Cezası Talebi

Fatih'te kavga ettikleri için kendilerini uyaran taksi şoförünü tekme ve yumruklarla darp ederek ölümüne neden oldukları iddia edilen şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Fatih'te taksi şoförünü darp ederek ölümüne neden olan şüphelilere 12'şer yıla kadar hapis talebi

İSTANBUL - Fatih'te kavga ettikleri için kendilerini uyaran taksi şoförünü tekme ve yumruklarla darp ederek ölümüne neden oldukları iddia edilen şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Fatih'te 8 Ocak 2023'de müşteri olarak bindikleri takside kavga ettikleri sırada kendilerini uyaran taksi şoförü Aydın Altun'u tekme, tokat ve yumruklarla darp ederek ölümüne neden oldukları iddia edilen şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, ticari taksi şoförü Aydın Altun'un gece 03.00 sıralarında taksisine müşteri olarak Ferhat Güngör, Harika Nihan Avcı ve Ebru Nur Gül'ü aldığı, müşterilerin kendi aralarında kavga ettikleri, kavga sırasında taksi şoförünün de darp edildiği, aracın camlarının kırıldığı, polis ekiplerince yaralanan ve hastaneye götürülen taksi şoförünün hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı anlatıldı.

Yere düşürdüler, yerde de darp ettiler

Taksi kamerasının görüntü incelemesine yer verilen iddianamede, olay sırasında şüpheli Ferhat Güngör'ün, diğer şüpheli Harika Nihan Avcı'yı yumrukladığı, Ebru Nur Gül'ün de engel olmaya çalıştığı, o sırada vefat eden Altun'un, şüpheli Güngör'ü uyardığı, sonrasında ise Güngör'ün Altun'un kafasına yumruk attığı aktarıldı. Altun'un aldığı darbe sonucu aracı kenara çektiğinin belirtildiği iddianamede, şüpheli Avcı'nın da sürücünün yüzüne ve başına yumruk atmaya başladığı, daha sonra olay yerine polisin geldiği, bir süre sonra şüpheli Güngör'ün hamlesi ile Altun'un yere düştüğü, şüpheli Avcı'nın yerde bulunan Altun'un kafasına sol eliyle vurduğu ve şüphelilerin el ve tekme ile vurarak Aydın Altun'un ölümüne sebebiyet verdikleri kaydedildi.

"Eşimin darp neticesi vefat ettiğini düşünüyorum"

Vefat eden Aydın Altun'un eşi Aynur Altun'un ifadesine yer verilen iddianamede, 24 senelik eş olduklarını söylediği ve "Eşim vefat etmeden yaklaşık 7 ay önce kalp krizi geçirdi. Tedavi oldu. Herhangi bir sorunu yoktu. Hatta kendisi hafta bir maç yapardı. Eşimin herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Eşimin darp neticesi vefat ettiğini düşünüyorum" dediği belirtildi.

Kronik kalp rahatsızlığını darp olayının tetiklediği vurgulandı

Adli Tıp Kurumu raporuna da yer verilen iddianamede, vefat eden Altun'un kronik kalp damar hastalığı bulunduğu ancak ölümünün maruz kaldığı darp olayının stresinin tetiklediği, olayla ölüm arasında tıbben illiyet bağı bulunduğunun belirlendiği belirtildi. İddianamede, olayda ölüm sebebi kalp damar hastalığı sonucu olarak denilmişse de bunu tetikleyenin taraflar arasındaki kavga olayı olduğu, bu konuda verilen raporun mahkemece yapılacak yargılama sonucu ortaya çıkacağı kaydedildi.

Şüpheliler Avcı ile Güngör'ün ise alınan beyanlarında, Altun'a kesinlikle öldürme kastıyla vurmadıklarını söyledikleri aktarıldı.

12'şer yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Ferhat Güngör ile Harika Nihan Avcı'nın 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 8'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.