Fatih'te Katlanabilir Bisikletten Uyuşturucu Çıktı

FATİH'te polis ekiplerinin durdurduğu bir kişinin katlanabilir bisikletinin iç kısmında zulalanmış halde 36,70 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı

Olay, 27 Mayıs 2025 Salı günü saat 23.45 sıralarında Fatih Haseki Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Şehremini Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı devriye ekipleri, Özbek Süleyman Efendi Sokak'ta durumundan şüphelendikleri bisikletli bir kişiyi durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde, şüphelinin 19 yaşındaki Ali Gön olduğu belirlendi. Şüpheli Gön tedirgin tavırları ve panik yaşaması nedeniyle polis ekiplerinin dikkatini çekti. Polisin bisikleti kontrol etmek istemesi üzerine şüpheli direndi.Bisikletten uyuşturucu kokusu geldiğinin fark eden ekipler şüphelinin üzerinde detaylı inceleme yaptı.

KATLANABİLİR BİSİKLETTEN ÇIKTI

Katlanabilir bisikletin boru kısmında zulalanmış vaziyette, farklı renklerde kilitli poşetler içerisinde toplam 36,70 gram esrar ele geçirildi. Şüphelinin üzerinden çıkan bir miktar para ve cep telefonuna da el konuldu. Ali Gön, gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor