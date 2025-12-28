İstanbul'da 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
İstanbul Fatih'te, kasten öldürme ve nitelikli yağma suçlarından 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan S.Ç. adlı firari hükümlü, yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Fatih'te "kasten öldürme" ve "nitelikli yağma" suçlarından hakkında 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, İstanbul'da işlediği "kasten öldürme" ve "nitelikli yağma" suçlarından hakkında 15 yıl 10 ay hapis cezası ile 3 arama kaydı bulunan S.Ç'nin izine ulaşıldı.
Beş aydır aranan hükümlünün Fatih'te saklandığı ev tespit edildi.
Polis ekiplerince yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel