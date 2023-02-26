FATİH'TE KARŞI ŞERİDE GEÇEREK KAZA YAPAN SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

FATİH'te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeritten gelen bir başka otomobile çarparak durabildi. Kazaya neden olan sürücü olay yerinden kaçtı

Fatih Kennedy Caddesi Sarayburnu mevkiinde saat 08.15 sıralarında, 34 GC 5853 plakalı otomobil sürücüsü, henüz bilinmeyen nedenle orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. O sırada Eminönü yönünde ilerleyen 34 FOV 845 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu iki araç da kullanılamaz hale gelirken, kazaya neden olan 34 GC 5853 plakalı otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazada yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve çekici sevk edildi. Polis ekipleri yolu kapatarak, kazayla ilgili inceleme başlattı. Araç çekilip, yol temizlendi. Bu sırada yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan otomobillerin çekilmesinin ardından, polis ekipleri yolu kontrollü olarak açtı.

Görgü tanığı Serdar Kahraman, "Araç bu şeritten çok hızlı geliyordu, bir anda fren sesi geldi, yolun karşısından karşı şeride geçti. Biz oradan koşarak geldik, ambulansı aradık. Kırmızı aracın sahibi kaçtı gitti. Allah'tan yaralı yok. Arkada çok fazla araç olmadığı için zincirleme kaza olmadı" dedi.