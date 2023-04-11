Fatih'te kapkaççıyı çevredekiler böyle yakaladı

FATİH'te bir kadının cep telefonunu çalan kapkaççı çevredekiler tarafından yakalandı. Telefonu çalınan kadın, yere yatırılarak bekletilen şüpheliye tepki gösterdi. Şüphelinin yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 19.30 sıralarında Hoca Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre şüpheli bir kişi, yolda yürüyen kadının elindeki telefonu çalarak kaçmaya başladı. Kadının çığlıkları üzerine çevredekiler şüpheliyi kovalayarak takip etti. Şüpheli takip sonucunda yakalanarak yere yatırıldı. Bu sırada oradan geçen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları da olaya müdahale etti. Telefonunun çalındığını iddia eden ve yere yatırılan şüphelinin bulunduğu yere gelen kadın güçlükle sakinleştirildi. Şüphelinin üzerine yürüyen kadın, "Nerede o. Bu kapkaççı değil mi. Telefonumu ver" diyerek bağırdı. Kadın, olay yerindekiler tarafından sakinleştirildi. Şüpheli ise daha sonra polis merkezinde görevli ekiplere teslim edildi.