Fatih'te Kapalıçarşıda Kuyumcu Atölyesinde Yangın Çıktı
FATİH'te Kapalıçarşıda kuyumcu atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ufak çaplı yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 1 polis memuru ise, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Mustafa Mert KARACA / FATİH'te Kapalıçarşıda kuyumcu atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ufak çaplı yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 1 polis memuru ise, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Görüntü Dökıümü
------
- Kapalıçarşı'nın kapısından görüntü
- İtfaiye aracı ve ekipler
- Polis memurundan detay
- Genel ve detay görüntüler