FATİH'te Kamyonetin Üzerine Ağaç Devrildi

FATİH'te nakliye çalışanları ve yaşlı bir çift kamyonetten ürün indirdiği sırada, kamyonetin üzerine ağaç devrildi. Ağacın devrildiği ve vatandaşların panikle kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

FATİH'te nakliye çalışanları ve yaşlı bir çift kamyonetten ürün indirdiği sırada, kamyonetin üzerine ağaç devrildi. Ağacın devrildiği ve vatandaşların panikle kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Molla Gürani Caddesi'nde meydana geldi. Bir evden eşya taşımak için gelen nakliye çalışanları kamyoneti ağacın altına park etti. İddiaya göre çürüyen ağaç bir anda kamyonetin üstüne devrildi. Yaşlı çift ve nakliye çalışanları, yaşanan olayı şans eseri yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Fatih Belediyesi ekipleri sevk edildi. Kamyonetin üzerinde duran ağaç kepçe yardımıyla kaldırıldı. Kamyonet bulunduğu yerden çıkarıldı. Devrilen ağaç ise belediye ekipleri tarafından parçalara ayrılarak taşındı. Ağacın devrilmesinin ardından Molla Gürani Caddesi yaklaşık bir saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Devrilen ağacın taşınmasıyla beraber cadde yeniden trafiğe açıldı.

"ALLAH'TAN BİZİM ÜZERİMİZE GELMEDİ"

Kamyonet sürücüsü Kenan Tuncel, "Araçtan mal dağıtırken, ağaçtan çatırtı sesi gelmeye başladı. Allah'tan bizim üstümüze değil, arabanın üstüne geldi. Yaralanma falan yok" dedi.