Fatih'e kamyon kasasında gelen 132 düzensiz göçmen yakalandı İstanbul Fatih'te bir kamyonun kasasından atlayıp kaçmaya çalışan 132 düzensiz göçmen polis ekiplerince yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi. İstanbul Fatih'te bir kamyonun kasasından atlayıp kaçmaya çalışan 132 düzensiz göçmen polis ekiplerince yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi. Alınan bilgiye göre, Samatya sahili bölgesinde dün kamyon kasasından atlayan düzensiz göçmenlerin kaçmaya çalıştığı yönünde ihbar alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 132 düzensiz göçmen yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan bu kişiler daha sonra sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi. Güncel AA / Mehmet Ali Derdiyok İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Fatih Güncel Haberler

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