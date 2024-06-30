Fatih'te Kamyon İndirme Kavgası Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Olay, 27 Haziran Perşembe günü saat 15.45 sıralarında Fatih Kumkapı'da meydana geldi. İddiaya göre, sokağı kapatarak kamyondan ürünleri dükkana indiren işçiler ile sokaktan otomobille geçmeye çalışan sürücü arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası otomobilden inen sürücü, kamyondan ürün indiren işçilere bıçakla saldırdı. İşçiler ise sopalarla karşılık verdikleri sürücüyü darbetti. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

KAVGA ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Olayda sürücü ve kolundan bıçak darbesi alan bir işçi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün kamyondaki işçilere saldırdığı anlar, işçilerin ise sopalarla karşılık verdikleri anlar görülüyor.