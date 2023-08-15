Fatih'te kafede kavga çıktı, sandalye ve kuru sıkı silah kullanıldı

Fatih'te bir grup genç aralarında husumet olan kişilerin oturduğu kafeyi bastı. Kavga sırasında sandalye ve kuru sıkı silah kullanıldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, FATİH'te bir grup genç iddiaya göre, aralarında husumet olan kişilerin oturduğu kafeyi bastı. Taraflar arasındaki kavgada iddiaya göre, sandalye ve kuru sıkı silah kullanıldı. Kavga güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay,dün akşam saatlerinde Fatih Vatan Caddesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan gençlerden oluşan iki grup arasında cadde üzerinde kavga çıktı. Kavganın sona ermesinin ardından taraflardan biri caddedeki kafeye oturdu. Karşı taraf ise dakikalar sonra diğer gençlerin oturduğu kafeye geldi. Gençler arasında yeniden başlayan tartışma bir kişinin sandalye fırlatmasıyla kavgaya dönüştü. Şüphelilerden biri kuru sıkı silahla kafede oturan husumetlilerine ateş etti. Şüpheliler olayın ardından kafeden kaçtı. Kafe çalışanları saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

"POLİSE ŞİKAYET EDİP BİLDİRDİK"

İşletme yetkilisi Furkan Güner, "18-19 yaşlarında çocuklar toplanıp kafeye geldiler. Sandalyeleri fırlattılar. Sonrasında da silah patladı ama silah kuru sıkıydı neyse ki. Biz de durumu polise şikayet ederek bildirdik.

Klasik çoluk çocuk davranışları bunlar. Arbede sonrası toplanıp geldiler. Aralarındaki husumeti çözemeyince onu halletmeye geldiler. 18 yaşında çocuğun elinde silah bulunuyorsa sonrasını düşünemiyorum" diye konuştu.