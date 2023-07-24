Fatih'te Kadınlara Yangın Tüpüyle Saldırı

FATİH'te akşam saatlerinde otomobille caddelerde dolaşan 3 kişi, kaldırımda bulunan kadınlara yangın tüpüyle gaz sıkarak saldırdı. Saldırganlar o anları sosyal medyada paylaştı. Birden fazla kadına aynı şekilde saldıran araçtakilerin o anları da sosyal medyada 'Semti böceklerden arındırıyoruz' notuyla paylaştığı kaydedildi. Yakın zamanda çekildiği belirtilen görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu.

FATİH'te akşam saatlerinde otomobille caddelerde dolaşan 3 kişi, kaldırımda bulunan kadınlara yangın tüpüyle gaz sıkarak saldırdı. Saldırganlar o anları sosyal medyada paylaştı.

Fatih'te caddede dolaşan bir otomobildekiler, yol kenarılda duran kadınların yanlarına yaklaşarak "Çalışıyor musun" diye sordu. Kadınlara daha sonra yangın tüpüyle gaz sıkan araçtakiler "git buradan" diye bağırarak hızla uzaklaştı.

Birden fazla kadına aynı şekilde saldıran araçtakilerin o anları da sosyal medyada 'Semti böceklerden arındırıyoruz" notuyla paylaştığı kaydedildi. Yakın zamanda çekildiği belirtilen görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu.