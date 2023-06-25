Fatih'te kadının otomobili çalışırken çalındı

Fatih'te bir kadın, otomobilini çalışır şekilde park ederek ekmek almak için fırına girdi. Bu sırada peşinden gelen şüpheliler ise kadının otomobilini çaldı. O anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, çarşamba günü saat 04.45 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan bir fırının önünde meydana geldi. Ekmek almak için fırına gelen bir kadın sürücü, otomobilini çalışır şekilde bırakarak içeri girdi. Kadının hemen arkasından otomobil ile gelen 2 kişiden 1'i otomobili çalarak uzaklaştı. Fırındaki kadın ise otomobilinin çalındığı son anda fark edip arkalarından koştu fakat yetişemedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobili çalan kişiyi yakalamak için güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Hırsızlık anları ise fırının güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

"TAKİP EDEN KİŞİLERCE ÇALINDI"Mahalle sakini Serkan Atılgan, "Sabah dükkanımı açtığımda temizlik yaparken bir ses duydum. Bayan aracını park edip ekmek almaya girdiğinde, arkasından arabayla takip eden kişilerce aracının çalındığını duydum. Koştuğunu ve bağırış seslerini gördüm" dedi.