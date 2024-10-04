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Birinin kafasını kesmiş! İki kadını katledip kendini surlardan aşağı bıraktı

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İstanbul Fatih'te 19 yaşındaki bir kişi, bir kadının başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı. Kendisi de surlardan atlayarak intihar ederken, dehşete düşüren anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şahsın olaydan önce 19 yaşındaki bir kadını daha öldürdüğünü belirtti.

İstanbul Fatih'te bir kişi, bir kadının başını kesip Edirnekapı surlarından attıktan sonra kendisi de atlayarak intihar etti.

Fatih ilçesindeki Edirnekapı surlarında kan donduran bir olay yaşandı. Bir kişi, bir kadının başını kesip surlardan aşağı attı. Şahıs da olayın ardından surlardan atlayarak canına kıydı.

O ANLAR KAMERADA

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Korku dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çevredekilerin çığlık attığı görüldü.

OLAYDAN SAATLER ÖNCE BİR KADINI DAHA ÖLDÜRMÜŞ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konu ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada, şahsın olaydan birkaç saat önce bir kadını daha öldürdüğü belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 04.10.2024 tarihinde Fatih içesinde bulunan surlardan atlamak suretiyle meydana gelen intihar olayı ile ilgili olarak; yapılan çalışmalarda; S.C.(19) isimli şahsın surlardan atlayarak intihar ettiği, intihar etmeden önce saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan ilçesinde A.H.(19) isimli kadını daha sonra 16.00 sıralarında Fatih ilçesinde İ.U.(19) isimli kadını öldürdüğü tespit edilmiştir. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti

İşte dehşete düşüren görüntüler:

Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti

Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti

Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti

Birinin kafasını kesmiş! İki kadını katledip kendini surlardan aşağı bıraktı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerel Haberler Cep Telefonu Edirnekapı Eyüpsultan İstanbul Güvenlik Güncel Fatih Suç

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Yorumlar (31)

Serap Akyildiz:

alin size dindar toplum ülkesi

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Uyuma Dostum:

İntihar etmeseydi 3-5 yıl yatar çıkardı. Türkiyemde net adalet..

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bekir Peker:

insanlar şaşırdı ya, Allah'ım ıslah eylesin

147
0
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Emre Ürker:

Ülke ne hale geldi yazık

118
6
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Özcan Özcan:

İSLAMCI BİR TERÖRİST

32
80
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Burak Yazıcı:

Kendi cezasını kendisi vermiş , nasılsa ülkede adalet yok. Bir kaç sene , belki de o kadar bile yatmadan çıkacaktı elini kolunu sallaya sallaya..

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SUNSET null:

aşıdır aşı. çok kişinin vurulduğuna pişman olduğu Covid aşılarını her bünye kaldırmıyor. neden mecbur ettiniz...

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Hakan Hakan:

Adalet en ufak suçta uygulansa bunlar olmaz maalesef halkın istediği tek şey ADALET gerisi gelir zaten

29
0
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Yusuf Arvas:

welcome Teksas.

26
2
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Halil çağrı Çevik:

Polis eğitimsiz rehin olayında rehine için zanlı vurulur seyretmisler ayip

17
6
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