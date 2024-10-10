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Fatih'te Kadın, Kucağındaki Bebekle Kask Çaldı

Fatih'te Kadın, Kucağındaki Bebekle Kask Çaldı
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İstanbul Fatih'te bir motosiklet aksesuarı satan iş yerinde, kucağındaki bebekle gelen bir kadın, iş yeri sahibine ait kaskı çaldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahipleri, polise şikayetçi olmadıklarını belirterek 'Sadece yazıklar olsun' dedi.

Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, FATİH'te bir kadın kucağındaki bebekle motosiklet aksesuarı satan iş yerinden kask çaldı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Ekim günü saat 12.00 sıralarında Fatih Derviş Ali Mahallesi'ndeki motosiklet aksesuarları satılan işyerinde meydana geldi. İddialara göre, motosikletle gelen şüphelilerden biri aksesuar alma bahanesiyle iş yeri sahiplerini oyalarken, kucağında bebek olan diğer şüpheli kadın ise içeri girerek işyeri sahibinin arkadaşına ait olan kaskı çaldı. Kaskın çalındığı güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle ortaya çıktı. Polise şikayetçi olmadıklarını belirten iş yeri sahipleri, "Sadece yazıklar olsun" dedi.

'YAZIKLAR OLSUN'

İşyeri sahiplerinden Feras Ateş, "Biz burada tamir yapıp yedek parça satıyoruz. Biri gelip motosikletine çanta taktırmak istediğin söyledi. Biz de 4 arkadaşla birlikte motosikletle ilgileniyorduk. Kadın gelip bize baktıktan sonra kaskı çalıyor. Kask da benim yakın arkadaşımın. Çalıp gidiyor. Yazık olsun diyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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