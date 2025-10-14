Haberler

Fatih'te Kadın Darbedildi, Dehşet Anları Kamerada

Fatih'te Kadın Darbedildi, Dehşet Anları Kamerada
Güncelleme:
Fatih'te bir adam, kendisine vuran kadını sokak ortasında döverek yerde sürükledi. Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredeki insanların müdahale etmediği görüntüler dikkat çekti.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi Dirim Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir adam kendisine vuran kadını sokak ortasında dövmeye başladı. Öfkeli adam, kadını darbederek yerde sürükledi. Aldığı darbelerin etkisiyle yere yığılan kadını, adam bir süre daha sürükledi daha sonra kendine getirmeye çalıştı. Kadın bir süre sonra ayağa kalkarken, ikili olay yerinden uzaklaştı. Şiddet anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, çevrede bulunan başka bir kadın ve adamın olayı fark etmelerine rağmen müdahale etmeden uzaklaştıkları anlar da yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Mustafa:

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
