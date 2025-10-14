Fatih'te Kadın Darbedildi, Dehşet Anları Kamerada

FATİH'te bir adam, kendisine vuran kadını sokak ortasında döverek yerde sürükledi. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi Dirim Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir adam kendisine vuran kadını sokak ortasında dövmeye başladı. Öfkeli adam, kadını darbederek yerde sürükledi. Aldığı darbelerin etkisiyle yere yığılan kadını, adam bir süre daha sürükledi daha sonra kendine getirmeye çalıştı. Kadın bir süre sonra ayağa kalkarken, ikili olay yerinden uzaklaştı. Şiddet anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, çevrede bulunan başka bir kadın ve adamın olayı fark etmelerine rağmen müdahale etmeden uzaklaştıkları anlar da yer aldı.